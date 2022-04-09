Estetik uzmanı Özer'den pürüzsüz cilt önerileri

Estetik Uzmanı Özgür Özer, pürüzsüz bir cilt için önerilerde bulundu. Özer, "Sivilce ve siyah noktalarla savaşmayın. Aslında akne ve siyah nokta oluşumu herkesin günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceği bir durumdur. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için yapılacak ilk adım, bu oluşumlarla uğraşmamaktır. Sıkıldıkları zaman geriye kızarıklıklar ve yaralanmadan kaynaklı lekelenmeler bırakmaktadır. Sivilceler ve siyah noktalardan cilt bakımı uygulamalarıyla kurtulmak son derece doğru olacaktır. Güne cilt temizliği ile başlayın. Doğal bir yüz temizleyici ile her gün düzenli olarak cildinizi ılık su yardımıyla yağ ve kirden arındırmak sivilce ile siyah nokta oluşumunun önüne geçecektir. Ayrıca yine doğal bir ürünle bu temizlik ritüelini gece yatmadan uygulamakta oldukça faydalı olacaktır. Gül suyu gibi doğal toniklerden de yardım alabilirsiniz. Bol bol su ve kolajen için ve sağlıklı beslenin. Günde en az 1.5-2 litre su içmek cildi canlandırmakta ve aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Ayrıca bol su tüketimi cildin nem kaybının önüne geçerek kurumasını engeller bununla birlikte kolejen içmekte bir o kadar önemli. Böylece cildiniz ışıltılı görünümü kaybetmez. Sağlıklı ve dengeli beslenmek de cilde içten yapılan bir takviye olacaktır. Doğru gıdalarla cilde iyi gelen vitaminlerin de alınması pürüzsüzlük için çok önemlidir. Doğal maskelerden yardım alın. Dış etkenlerden ve değişen hava şartlarının geriye bıraktıklarından cildinizi arındırmak için haftada bir ya da iki kez doğal malzemelerden elde ettiğiniz maskeleri yüzünüze uygulayın. Çok fazla maske yapmak ve dengeli uygulamamakta ciltte sorunlara neden olacaktır. Cilt tipinizi doğru belirleyin ve bütün bakım sürecinizi onun ihtiyaçlarına göre ayarlayın" dedi.

Özellikle yaz aylarında daha çok maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarından korunmak için nemlendirici ve güneş kremi kullanımına önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Estetik Uzmanı Özgür Özer, bu sayede cildin ışıltılı ve pürüzsüz görünümünü kaybetmeyeceğini de dile getirdi. Özer, nemlendirici uygulamalarından önce içinde bol miktarda vitamin içeren serumların kullanılmasının cilde sıkılık kazandıracağını da ifade etti.

Estetik Uzmanı Özgür Özer, cildin yumuşak bir fırça yardımı ile kuru bir şekilde fırçalanmasının da oldukça yararlı olduğunu dile getirdi. Özer, bu sayede ciltte kan akışının hızlanacağını ve ayrıca ölü derilerin uzaklaşacağını dile getirerek makyaj kalıntılarının da ciltte bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.