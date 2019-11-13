ETKB ve EPDK'dan Dicle Elektrik'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Güneydoğu'daki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'e ziyaret gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, kurumun daire ve gurup başkanları ile kurul üyelerinden oluşan bir heyet Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'i ziyaret etti. Diyarbakır'da gerçekleşen ziyarette, heyet üyelerini Dicle Elektrik'i de bünyesinde barındıran Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Holding Yönetim Kurulu üyeleri Osman Arıoğlu ve Mustafa Tivnikli, Genel Müdürler Murat Karagüzel, Avni Doğan, Necat Tur, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman ve il müdürleri ile şirketin diğer yöneticileri karşıladı.

Özelleştirme sürecinde yapılanlar anlatıldı

Heyet üyelerinden bazıları 3K projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımları incelemek üzere Bismil ilçesine giderek burada incelemelerde bulundu. Ardından Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay tarafından heyet üyelerine detaylı bir sunum yapıldı. Özelleşmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana yapılan yatırımlar, kaçakla mücadele, karşılaşılan zorluklar ve teknolojik anlamda gelinen son nokta ile yaşanan sorunların video ve görsellerle anlatıldığı sunum sırasında Atalay, heyet üyelerinin değişik konularda ilettiği soruları da yanıtladı.

“Aslında kaçakla mücadele firmasıyız”

Kaçakla mücadele ile ilgili heyet üyelerinden gelen bir soru yanıtlanırken bazı açıklamalarda bulunan Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik'in aslında bir kaçakla mücadele firması olduğunun altını çizdi.

Sunum sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinin zorluğundan söz ederken, bu zor koşullarda yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyledi. Kayıp kaçak oranının yüksek olduğu bölgelerde bu tür zorlukların söz konusu olduğunu da ifade eden Tancan, bu zorluklara karşı hep birlikte çözümler üreterek ileride daha iyi yerlere taşınmasının sağlanabileceğini kaydetti.

Oluşan bazı önyargıların giderilmesi için yapılan doğru işlerin kamuoyuna doğru biçimde aktarılması gerektiğine de dikkat çeken Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bunun için vatandaşla diyalog için her türlü yolun denenmesi, bu anlamda sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

ETKB ve EPDK yöneticilerinden oluşan heyet ardından Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü'ne geçti. Ziyaret, Müşteri Memnuniyeti Merkezi ve ardından kentteki bazı tarihi yerlerin gezilmesi ile sona erdi.