Ev ahalisi uykuda, hırsız iş başında

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 Mayıs'ta ev sakinlerinin damda uyuduğu sırada eve hırsız girdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, 5 Mayıs'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi 428. sokakta bir eve giren hırsız para ve ziynet eşyalarını çalarken kameralara yakalandı. Erdem K.'ye ait eve ailenin damda uyumasını fırsat bilerek dış kapı üzerine çıkıp giren hırsız, evde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın eve giriş çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.