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‘Evde kal Türkiye' çağrısına Diyarbakır'daki lokantacılardan destek

Diyarbakır’da hizmet veren lokantacılar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşlara ’evde kal Türkiye’ çağrısında bulunarak, siparişleri evlere teslim ediyor.

Diyarbakır'da hizmet veren lokantacılar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşlara 'evde kal Türkiye' çağrısında bulunarak, siparişleri evlere teslim ediyor.


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlatılan 'evde kal Türkiye' çağrısına bir destek de Diyarbakır'da bulunan lokanta işletmecilerinden geldi. Lokanta işletmecisi Yaşar Biçer, çağrıya uyarak dışarıya çıkmayan müşterilere telefonla sipariş ettikleri ürünleri kısa sürede vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Biçer, "Bu konunun ciddiye alınması gerekiyor. Esnaf olarak etkilendik fakat vatandaşlarımızın sağlığı çok önemli. Müşterilerimiz evlerine ne isterlerse götürüyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın ve biraz daha dikkatli, duyarlı olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz" dedi.

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