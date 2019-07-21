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Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde unuttuğu cüzdanını almak için geri döndüğü evinin yandığını gören şahıs itfaiyeyi aradı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde unuttuğu cüzdanını almak için geri döndüğü evinin yandığını gören şahıs itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek faciayı önledi.


Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 353. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte dışarı çıkan şahıs, cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Cüzdanını almak için geri dönen şahıs, sokağa girdiğinde evlerinden duman çıktığını görünce vakit kaybetmeden durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katında çıkan yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Adamın unutkanlığı büyük bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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