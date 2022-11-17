Evladının hasretiyle her sabah çocuğunun yolunu gözlüyor

HDP aracılığıyla çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Ailelerin PKK terör örgütüne karşı direnişi bin 172 gündür sürüyor.

18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mahmut Uslu için her sabah HDP il binasının önündeki çadıra soğuk ve yağmurlu havayı aldırış etmeden gelen Bedriye Uslu, “Oğlum gelmeden onun peşini bırakmayacağım” dedi.

“Biz çocuklarımızın hasretiyle perişan haldeyiz”

Oğlu Mahmut'u 13 yıldır görmediğini dile getiren anne Uslu, çocuğuna hasret kaldığını belirterek, “Oğlum Mahmut için sabah çadırın yolunu tutuyorum. Oğlum gelmeden onun peşini bırakmayacağım. İnşallah Mahmut'um beni görecek. Buradaki ailelerin çocukları inşallah geri dönecekler. Dağa kaçırılan çocuklar anne babanın ocağına dönsünler. Biz perişan haldeyiz. Kuşun kolu kanadı kırık gibiyiz. 13 yıldır oğlumu göremiyorum. 18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlumu PKK'lılar dağa hapsetti. PKK'da ne vicdan var ne de merhamet. Niye HDP'li yetkililer çocuklarını dağa göndermiyor. Biz çocuklarımızın hasretiyle perişan haldeyiz. Kış yağmur demeden her sabah buraya geliyoruz. Evde işitme engelli çocuğum her sabah işaret dili kullanarak ‘anne hani gelmedi mi' diye soru soruyor. Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın” ifadelerinde bulundu.