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Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 473’ncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 473'ncü gününe girdi. Oğlu Ramazan'a çağrıda bulunan Mevlüde Üçdağ, röportaj sonrası fenalaşarak baygınlık geçirdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 473'ncü gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını söyledi. Üçdağ, ''Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Benim oğlum hafızlık okumaya giderken yolda onu çevirdiler, Lice'ye götürdüler. Ne hakları vardı, evladımı alıp götürdüler. 6 yıldır oğluma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. 1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim. Bana taş değil Kaleşnikof'u da doğrultsalar ben asla evladımdan ve Ramazan'ımdan vazgeçmiyorum. HDP artık kapatılsın. Kandil'in yolu kapatılarak terör örgütü PKK yeryüzünden silinsin. Ben evladımı istiyorum'' dedi.


Röportaj sırasında oğluna seslenen anne Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri Üçdağ'a müdahalede bulunarak sakinleştirdi.

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