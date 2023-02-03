Evlat direnişi bin 250 gündür devam ediyor

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 250'nci gününde sürüyor. Siirt'ten gelen annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'den 9 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Ödümlü, "Oğlum 16 yaşındayken HDP götürüp PKK'ya verdi. 9 yıldır oğlumun peşindeyim, lütfen Allah rızası için çık gel. Diyarbakır'da seni bekliyorum, kardeşinin düğününü yaptık, seninkini de yapacağız. O mağaralarda ne yapıyorsun, ne haldesin? Gelip devlete sığının, çık gel dayanamıyoruz" dedi.