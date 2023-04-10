Evlat direnişinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti’den milletvekili adayı oldu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından ötürü oturma eylemi başlatan ailelerin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, dün milletvekili listelerinin YSK'ya teslim edilmesiyle, AK Parti milletvekili adaylığı netleşti.
Milletvekili listelerinin YSK'ya teslim edilmesiyle birlikte tekrar gündeme gelen Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı olarak açıklandı.
Oğlu Mustafa'nın 6 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Biçer, 2021 yılının Ağustos ayında evladına kavuşmuştu. Biçer önce oğlunu askere gönderip, sonra evladının düğününü yapmıştı.