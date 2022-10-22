Evlat hasreti bin 146 gündür devam ediyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 146'ncı gününde devam ediyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 9 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna "gel" çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "4 yıldır bu aileler burada eylem yapıyor, 38 çocuk geldi. İnşallah 39 Faruk olur. Burada Faruk'u bekliyorum. Beni görüyor veya duyuyorsa 9 yıldır bekliyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Gel korkma devlete teslim ol, ceza yok seni burada bekliyorum” dedi.