Evlat hasreti çeken anne Bingöl: “Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel”

gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 746. gününde de sürüyor. 2014'te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, 3 yıla yakındır eylemde olduğunu ve çocuğunu istediğini söyledi. Bingöl, “Evlatlarımızı almaya geldik, inşallah Allah'ın izniyle alıp döneceğiz. Çocuğuma seslenmek istiyorum beni duyuyorsan dön artık yavrum, seni özlüyoruz, hasretinle yanıyoruz. 7 yıldır senin peşinde dolaşıyoruz, birazcık merhametin varsa dön gel. Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel. Ailen var, evin var yalvarıyorum Tuncay oğlum gel” dedi.