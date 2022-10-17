İhlas Haber Ajansı

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Evlat nöbeti bin 141 gündür kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 141 gündür kararlılıkla devam ediyor.


Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 141'inci gününde devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Nurettin Ödümlü, 4 yıla yakındır HDP önünde eylem yaptığını söyledi. Ödümlü, “Ben burada oğluma sesleniyorum, oğlum sen bizi yalnız bıraktın. Dön gel, seni burada bekliyoruz. Hepiniz teslim olun, ceza yok. 4 yıldır buradayız, burayı terk etmeden ölmeyi bekleyeceğiz” dedi.

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