Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, 516'ncı gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kaldıkları otelde devam etti.

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini belirten baba Bingöl, "18 aydır burada oturuyorum maalesef HDP'den herhangi bir açıklama gelmiyor. Çünkü bu işin sorumlusu HDP'dir. Özelliklede Selahattin Demirtaş'tır, çünkü benim çocuğumun kanı onun elindedir. Biz çocuklarımızı buradan almadan ayrılmayacağız, HDP milletvekilleri de artık vicdana gelsin bu ailelere çözüm bulsunlar. Bu ailelerin çocuklarını getirip versinler. Tuncay oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan kaç teslim ol. Ben buradan seni almadan gitmeyeceğim, kısıtlamaya rağmen devam edeceğim. Hastalık kısıtlama bize boş geliyor, biz zaten hastayız hem de evlat hastası. Bize öyle bir hastalık HDP bulaştırdı ki evlat hastası olduk, evlatlarımızı almadan hiçbir aile kesinlikle buradan ayrılmayacak" dedi.