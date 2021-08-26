Evlat nöbeti tutan acılı aileler gece nöbetine devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 724'üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler gece nöbetine HDP il binası önünde devam ediyor. Aileler adına açıklama yapan Celil Beğdaş, Ankara'da HDP Genel Merkezi kapısı önünde yaşadıklarını anlatarak siyah çelenk bıraktıklarını kaydetti. Beğdaş, “Bugün 724 gündür aile olarak HDP önündeyiz. Dün tatsız bir gün yaşadık, Ankara'da HDP milletvekilleriyle görüşme yapacaktık, sözde bize destek olacaklardı. HDP milletvekilleri halktan kaçtılar, biz de son dakika siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Onları kınarken bize laflar ettiler, bunlar hani halkın vekili ve Kürt'ü temsil ediyorlardı bizden kaçtılar. Yetmedi bize hakaret ettiler. Biz aileler olarak 3 Eylül'de bütün dünyayı buraya çağırıyoruz, bize destek versinler biz buradan kalkmayacağız” dedi.

“24 saat buradayız”

4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman ise, gece ve gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Elhaman, “3 Eylül'de bütün dünyayı burayı buraya bekliyoruz, gelip bize destek çıksınlar. Sadece kendi evlatlarımız için değil tüm evlatlar için mücadele edeceğiz. Oğlumu bekliyorum 4 yıldır ona hasretim evladımı çalan partinin önünde bekliyorum. HDP'yi kapattık bizden kaçıp gittiler. Mecliste kadın haklarından bahsediyorlar nerede kadın hakları. Çadırın yok olmasını istiyorlar getirsinler evlatlarımızı buradan kalkıp gidelim. 24 saat buradayız evlatlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.