Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Songül Akkuş'un annesi Fatma Akkuş'a kızının teslim olduğu müjdesi verildi. Songül Akkuş ile birlikte bir kişinin daha güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu bilgisi alındı. 3 Eylül 2019 tarihinde Hacire Akar ile HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlayan evlat nöbetine katılan 233 aileden 28'i çocuklarına kavuşmuş oldu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019'da başlatılan evlat nöbeti 677'nci gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerden Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un ikna yoluyla terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu ve en kısa sürede ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi. Songül'ün annesi Fatma Akkuş, kızı Songül'ün fotoğrafını evin başköşesine bırakarak müjdeli haberi aldığı anda çok mutlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğini söyledi.

Evinde kızının fotoğrafını evin başköşesine bırakan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Akkuş, “HDP önünde eylem yaptık, çok şükür eylemimiz meyve verdi. Eylemimiz başladığından bugüne kadar 26 aile evladına kavuştu. 26 ailenin evladına kavuşmasıyla bugün kızım ile birlikte birinin daha teslim olduğu müjdesi verildi bana o anda sevinçten havalara uçtum ve dünyalar benim oldu” dedi.

“Kızımın hayali hemşire olmaktı, o hayallerini gerçekleştireceğiz”

Kızı Songül'ün babasını aradığını ve aralarında yaşanan diyaloğu da anlatan anne Akkuş, “Kızım babasını aradı, ‘Baba geliyorum, kısa zamanda teslim olup geliyorum' dedi. Kızım kaçmış ve güvenlik güçlerine teslim olmuş. Çok şükür kızım geldi, çok mutluyum. Bundan daha büyük bir mutluluk benim için yoktur. Kızımın hayalleri vardı. Kızım gelince hayallerine kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kızım dağa kaçırılmadan önce bana hep, 'Anne ben okuyacağım, hemşire olup size bakacağım' diyordu” diye konuştu.

“Gelin çocuklarınızı isteyin, evde gizli gizli ağlamayın”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve eyleme katılamayan ailelere de çağrıda bulunan anne Akkuş, “Bütün ailelere sesleniyorum; gelin sizde çocuklarınızı isteyin, evde gizli gizli ağlamayın. Gelin eylemde çocuklarınız için ağlayınız ki çocuklarınızı oradan indirin. Gelin yeter artık. Bu analar ve babalar ağlamasın. Bu çocukları dağdan indirelim. Yeter artık” şeklinde konuştu.

“Allah, Erdoğan ve Soylu'yu devletin başından eksik etmesin”

Kızının teslim olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya da teşekkür eden anne Akkuş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kızımın teslim olmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Allah ve Peygamber onlardan razı olsun. Allah onları devletin başından eksik etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatma Akkuş'un kızı Songül ile birlikte Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan'ın da ikna yoluyla terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenilirken, şu ana kadar ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olanların sayısı 28'e yükseldi.