Evlat nöbetindeki acılı baba: “Bizim bu direnişimiz HDP'nin yıkılışı olacaktır”

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 208'inci gününde HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla sürüyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 208 gündür devam ediyor.

Oğlu Özkan Aydın için 4 yıl önce evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, evladını terör örgütü PKK'dan alana kadar HDP il binasının önündeki oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Evladının 15 yaşındayken Diyarbakır'ın Sur ilçesinden kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Aydın, “Oğlum 2015 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 15 yaşındayken kandırılıp HDP il başkanlığına getiriliyor. Daha sonra evladımı örgüte gönderiyorlar. Yaklaşık 8 yıldır evladımdan hiç haber almadım. Benim evladımı terör örgütüne gönderen HDP'dir. HDP hiçbir zaman Kürtler için mücadele etmedi. Sürekli Kandil'in talimatıyla iş yapıyorlar. Biz sonuna kadar burada evlat nöbetine devam edeceğiz. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Çocuklarımızı terör örgütü PKK'ya gönderen HDP'dir. Bu eylemimizden HDP büyük bir rahatsızlık duyuyor. Madem rahatsızlık duyuyorsunuz evlatlarımızı geri getirin. Aksi takdirde biz asla HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Bizim bu direnişimiz HDP'nin yıkılışı olacaktır” dedi.