Evlat nöbetindeki acılı baba: “Bu anne ve babaların feryadını duyun”

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki çadırda çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 191'inci gününde yaz kış demeden sürüyor.

2015 yılında evladı Doğan Güger'in HDP araçlığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren baba Hacı Güger, çocuğunun HDP il binasından gönderildiğini söyledi.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Güger, “3 Ekim 2015'ten bu yana oğlum kayıptır. HDP yandaşları tarafından il binasına getirilip PKK'ya gönderildi. 2015 yılından beri evladımın peşindeyim. Bunun için dağdaki kandırılan çocuklara sesleniyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim olun. Silahlı kuvvetlerimize teslim olun. Yüce rabbim hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Bu toprak hepimizin toprağıdır. Burada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizler biriz ve kardeşiz. Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla kardeşiz. Her şeyden önce insanız. Bize kulak vermeyeni bize sırtlarını dönen kişilere de sesleniyorum. Biraz da olsa vicdana gelin. Bu annelerin babaların feryadını duyun” dedi.