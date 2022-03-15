Evlat nöbetindeki acılı baba: “Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler”

gününde de sürerken, üç yıla yakındır eylemine devam eden baba Yusuf Erdinç, “HDP'liler oğlumu kaçırdı, PKK'ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 925. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

“HDP'liler kaçırdı, PKK'ya teslim etti”

Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaparak, “Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, HDP'liler kaçırdı, PKK'ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015'ten bu yana senin peşindeyim, biz ipucu bulamadık. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti. Senin yerin orası değil senin yerin benim yanımdır, sen gelene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.