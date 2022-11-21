Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 176'ncı gününde kararlılıkla devam ederken, bir ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı 332'ye yükseldi.

3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı Erzurum'dan bir ailenin daha katılımıyla 332 oldu. Kızı Arzu'nun 2015 yılında 15 yaşındayken PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen baba Cemal Adıgüzel, eşi Bedia Adıgüzel ile HDP il binasının önüne gelerek oturma eylemine dahil oldu.

Gazetecilere kızının teslim olması için açıklamalarda bulunan baba Adıgüzel, “Arzu neredeysen gel devletimize teslim ol. Polisimizi ve askerimizi gördüğün an yanlarına git. Sen ne yaparsan yap yine de benim kızımsın. Sen benim yüreğimin bir parçasısın. Kızım senin yerin bende ayrıdır. Arzu 7 senedir kaybolmuşsun. Seni çok merak ediyoruz. Senin için hasta oldum ben. Kızım aniden kayboldu. Kızım 15 yaşındayken köyde kaybolduktan sonra daha artık göremedik. 7 sene aradık, hiçbir haber alamadık. Kimisi bize PKK'lıların kızımı dağa götürdüğünü söyledi. Arzu benim yüreğimdir. Tek isteğim geri dönmesidir” dedi.

Anne Bedia Adıgüzel ise yaptığı Kürtçe açıklama ile kızına hasret kaldığını belirterek, ‘teslim ol' çağrısında bulundu.