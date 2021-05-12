Evlat nöbetindeki aileler bayrama da buruk giriyor

Bir bayrama daha buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 13'üncü gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk karşılıyor.

"Evlat nöbetine katıldığımdan dolayı PKK kızımı bana karşı kullandı"

Bursa'dan Diyarbakır' gelen ve 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Mutlu, "8 yıl oldu kızım Ceylan'ın acısını çekiyorum ve yarın bayram. 16 bayramdır Ceylan'ım olmadan bayram geçiriyorum. Bana yılda 4 gün çok acı veriyor, iki bayram, bir tane de Anneler Günü ve diğeri de Öğretmenler Günü çünkü benim kızım öğretmen olacaktı. 8 yıldan sonra ilk defa 20 gün oldu, ben Diyarbakır'da evlat nöbetine katıldığımdan dolayı terör örgütü PKK benim kızımı bana karşı konuşturup kullandılar. Ben 8 yılın ardından kızımı ilk kez sosyal medyada canlı canlı gördüm. 8 yıl oldu benim Ceylan'ımın yastığı taştır, benim Ceylan'ımın döşeği topraktır, benim Ceylan'ımın yorganı kışın kardır ve benim Ceylan'ımın ömrü dağlarda taşlarda geçti. Kızımın ömrü gitti. Ben Ceylan'ımdan asla vazgeçmeyeceğim ve ben Ceylan'ımı PKK'dan alıncaya kadar evime gitmeyeceğim nöbetimi sürdüreceğim" dedi.

"Kızım yalvarıyorum çık gel"

Kızı Ceylan'a teslim olması için çağrıda bulunan göz yaşlı anne Mutlu, "Ceylan'ıma sesleniyorum; Ceylan'ım canım benim, ciğerim, ben sana aşıktım ve sen de bunu biliyorsun. Biz senden sonra paramparça bir aile olduk. Biz senden sonra aile olamadık. Biz senden sonra bir bayram yaşamadık ve senden sonra biz Ramazan aylarını yaşayamadık. Kızım, Allah rızası için bir fırsat bulduğun zaman çık gel. Sen gelmeyene kadar biz aile olamayız. Gerçekten senin ağabeyin de perişan, senin ablan ve kardeşin de perişan durumdalar. Ben artık kendimi onlara veremiyorum ve ben artık onlara annelik yapamıyorum. Kızım yalvarıyorum çık gel" diye konuştu.