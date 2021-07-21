Evlat nöbetindeki aileler bayramın ikinci gününde de çadırda bekliyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 690'ıncı gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de buruk ve hüzünlü girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 690'ıncı gününe girdi. Bayramın ikinci gününde de hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu. 2012 yılında 14 yaşında lise öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Emircan için eyleme katılan anne Nihal Çiftçi, oğlunun götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutuğunu belirterek evladına gelmesi çağrısında bulundu. Çiftçi, “10 yıldır evladım kayıp HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı, 20 bayram oğlumdan ayrı geçiriyorum. Oğlumu çok özledim onun gelip birlikte bayram kutlamayı çok özledim. Eğer sesimi duyuyor ve yaşıyorsa lütfen gelip devletin merhametine teslim olsun. Onlar işkence ya da öldürür diyorlar hepsi yalan gelip teslim olsun geldiği gün benim kucağıma verecekler. HDP'ye sesleniyorum oğlumu nasıl götürdüysen o şekilde getirip teslim edeceksin, yoksa hiçbir şekilde bu kapıdan ayrılmayacağım ve kanımın son damlasına kadar onlarla savaşacağım” dedi.