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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına geri dönmeleri çağrısında bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 545’inci günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 545'inci günde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 545'inci günde de sürüyor. Tunceli'de 2014'te kızı Alev Turan'ın okuldan sonra eve gelmesini beklediklerini ama gelmediğini belirten anne Güllü Turan, kızına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu. Anne Turan, "Alev'im, beni duyuyorsan, beni görüyorsan annen sana ölsün, ne olur sesimi duy geri dön. Onların maşası olma, onların kölesi olma. Sıcak yuvana dön yavrum. Ne olur, yalvarırım. Bütün çocuklara sesleniyorum. Hepiniz dönün, güvenlik güçlerimize teslim olun, evinize dönün. Çocuğumu almadan buradan gitmem" dedi.

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