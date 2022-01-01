Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşmak için 2022 yılının ilk gününe buruk girdi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Aileler, 2022 yılının ilk gününde evlatlarına kavuşmak için nöbetlerine kaldıkları yerden devam ederken, yeni yıla da buruk girdiler.

"Oğlumdan 7 yıldır haber yok”

Ankara'dan Diyarbakır'a gelerek eyleme katılan ve 7 yıl önce oğlu Mecit Taşkın'ın 20 yaşındayken örgüt yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen baba Seyfullah Taşkın şöyle konuştu: “7'nci yıla girdi maalesef ve oğlumun hasreti ile üzüntüsünü çekiyoruz. Oğlum matbaa ustasıydı. 2015 yılında kardeşimin oğlu ile beraber götürüldü. Kardeşimin oğlu 3 ay sonra gelip teslim oldu. Ama oğlumdan 7 yıldır haber alamıyorum. Burada bulunan 33 aile kendi çocuklarına kavuştular, inşallah 34'üncü çocuk da benim çocuğum olur. Oğluma da çağrım, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun."