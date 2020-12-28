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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483'üncü gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 2 günlük kısıtlamanın ardından çadırda devam ediyor. 23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, çocuklarının kandırıldığını ve bırakılması gerektiğini söyledi. Çocuklarının da hakkının olduğunu ifade eden Çağmar, "1,5 senedir biz buradayız, bizim hakkımız yok mu? Çocuklarımızın sesini unuttuk, oğluma hasretim. Gelin devlete teslim olun. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Biz, sabah kalkıyoruz, soğuk, hastalık demeden buraya geliyoruz" dedi.

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