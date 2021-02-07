Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 524'üncü gününde de devam ediyor.

2015 yılında maliye 4'üncü sınıf öğrencisiyken HDP'liler tarafından seçim kampanyası ile Diyarbakır'a getirilip dağa gönderilen Yavuz'un babası Nihat Çağmar, "2 yıla yakındır biz buradayız. Bu HDP'liler, onların neresinden bakarsak hep hata, hep millet düşmanlığı, bunlar Kürt düşmanı. Bunlarda ne vicdan ne merhamet var. Bunlar çocuk katilidir. Bakıyoruz şimdi üniversiteden yine aynı şekilde milleti velveleye getirmek ve dağa eleman kazandırmaktır bunların amacı. Çocuğumuzu almadan buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı onlara kazandırtmayacağız" dedi.