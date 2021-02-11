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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 528’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 528'inci gününe girdi.


Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 528'inci gününde de devam ediyor. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü ve buradan da dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun geri dönmesini istediğini ve gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten Tokay, "Oğlum gelinceye kadar burada eylemde olacağım. Oğlum gel, askere, polise, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum 23 arkadaşın geldi, şu an anne ve babalarıyla birlikteler, sen de kaç gel teslim ol" dedi.

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