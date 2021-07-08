Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 675 gündür evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürerken, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, aileler ile görüştü.

“Buradaki tüm ailelere dua ediyorum”

HDP il binası önünde toplanan ailelerle birlikte açıklamalarda bulunan Taşyıldız, "Buraya geldim, sevgili annelerimizi gördüm. 675 gündür evlat nöbeti tutuyor aileler. Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum. Doğu bölgesine araçlarla gelmeye korkardım. Nemrut Dağı'na gece 03.00'te çıktım. Hiç korkmadım, yol boyu kime yardım talebinde bulunduysam, su istedim, ayran verdiler. Yatacak yer istediysem, yatak verdiler. Bu bölgenin insanının çok kıymetli olduğunu biliyordum. Buraya geldim tekrardan gördüm. Buradaki tüm ailelere dua ediyorum, bir an önce evlatlarına kavuşsun. Bu anne hasreti bir an önce biter. Bütün insanların ziyaret etmesini istiyorum" dedi.

“Bizi ziyaret etmek içi bisikletle, bin 700 kilometre yol geldi”

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın ise, Taşyıldız'a teşekkürlerini ileterek, "Anne ve babaların feryadını dinlemek için bisikletle buraya geldi. Bin 700 kilometre yol geldi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu ziyaretiniz bizi sevindirdi. İnşallah başka insanlara da örnek olur. Evlat nöbeti tutan aileler olarak 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm Türkiye burada nöbette olsun. Gelsinler ziyarete HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Taşyıldız, ailelerle bir süre görüştükten sonra alandan ayrıldı.