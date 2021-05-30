Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direniyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 636'ncı gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla kısıtlamadan dolayı kaldıkları otelde bekleyişini sürdürürken, kızı için Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Levent, "Fadime'm eğer beni görüp duyuyorsan geri dön yavrum. Senin yerin benim dizimin yeri, ne olur kaçıp gelin. Arkadaşlarınızın elinden tutun beraber gelin, size göre değil oralar o bataklıktan çıkın gelin. Üzerinizde yağmur ve kar, ayaklarınızda ise çamur, taş başınızın altında toprak ne olur kaçın gelin bizi perişan etmeyin. Bak senin peşindeyim, ölmeden peşini bırakmayacağım, seni almadan da gitmeyeceğim. Hani sen okuyup da bana bakacaktın, ne oldu kime kandın da gittin, beni buralardan kurtar sen de oradan kurtul memleketimize gidelim" dedi.