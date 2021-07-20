Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689'uncu gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramı'na buruk ve hüzünlü girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689'uncu gününe girdi. Kurban Bayramı'nda bile hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, Kurban Bayramı'nın buruk ve acı geçtiğini kaydetti. Anne Biçer, “2 yıl bitecek 3. yıla girecek eylemimiz, evlatlarımızı istiyoruz haklı bir mücadele. Bugün bayram bizim için çok buruk ve acı geçiyor, herkes evlatlarıyla bayram kutlarken biz burada evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz, bir umut gelirler diye bekliyoruz. Biz diliyoruz ki tek dileğimiz Kurban Bayramı'nda evlatlar annelerine kavuşsun. Buna sebep olanlardan Allah razı olmasın, Rabbim HDP ve PKK'yı helak etsin. Biz burada eylemimizde kararlıyız sonuna kadar. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan gel kolluk kuvvetlerimize teslim ol, çünkü artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bak senin için bayram günü bile burada oturuyoruz, evimizi diğer çocuklarımızı unuttuk. Benim oğlum beni görürse, duyarsa geri geleceğine inanıyorum, çünkü oğlumu kandırarak götürdüler" dedi.

“Ne bir bayram ne de bir düğünümüz var”

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Bize bayram yok, 4 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Buruğuz, herkes mezarlıklara gitti, kurbanlarını kesti, bizim öyle şanslarımız da olmadı, Allah HDP'yi yerle bir etsin. Artık yeter bu HDP yola gelsin, evlatlarımızı bıraksın. Ne bir bayram ne de bir düğünümüz var, bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var. Kimi 12 bayram yapmadı, kimi ise 5 bayram, benim oğluma elbise giydirmedim. Dayanacak gücümüz kalmadı nereye kadar sabredeceğiz, Oğlum Yusuf gel, bugün kardeşin Muhammed elbise giymedi artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.