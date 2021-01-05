Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın 13 yıl önceki katliamını unutmadı

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensupları tarafından 3 Ocak 2008'de bir dershanenin önünde gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı olayının yıl dönümü nedeni ile yaptıkları açıklamada, "Hem masum çocukları öldürüyorlar hem de dağa kaçırıyorlar" diyerek terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

HDP önünde çocuklarından gelecek haberi bekleyen aileler, Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından patlayıcı yüklenerek infilak ettirilen, 6 öğrenci ve 1 velinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için 1,5 yıldır HDP il binası önünde eylemine devam ettiğini belirten Fatma Akkuş, 2008 yılında terör örgütü PKK tarafından bir dershane önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu öğrencilerin hayatını kaybetmesinden dolayı PKK'yı kınadı. PKK'nın masum insanları öldürdüğünü belirten Akkuş, "2008 yılında dershane önünde yaşanan patlama hem bizleri hem de çocuklarımızı üzmüştü. Patlamayı gerçekleştiren kimler ise çocuklarımızı dağa götürenler de aynı gruptur. Masum insanların ölümüne sebep olup annelerin acı çekmesine neden oldular. Terör örgütü PKK hem masum insanları öldürüyor hem de dağa kaçırıyor. Ben olaydan dolayı çok üzgünüm ailelere başsağlığı ve sabır diliyorum. Ailelerin acısı bizim de acımızdır. Biz asla onların acılarını unutmuyoruz. Çocuklarımızı nasıl unutmuyorsak onları da unutmayacağız" dedi.

"Doğuda zulüm var evet o da PKK ve HDP zulmüdür"

Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın da PKK'nın yaptıklarının zulümden başka bir şey olmadığını söyledi. Aydın, "2008'in Ocak ayında terör örgütü PKK büyük bir katliam yaptı. Öğrenciler ders için gitmişlerdi dershaneye ama maalesef HDP'nin destek verdiği PKK tarafından çocuklar katledildiler. Öğrencilere yapılan bu saldırının ardından bizim çocuklarımızı kandırıp dağa gönderdiler. PKK büyük bir zulüm ediyor Kürtlere, zaman zaman HDP 'Doğuda zulüm var' diyordu, doğrudur doğuda zulüm var o da PKK ve HDP zulmüdür. Dershaneye giden çocukların ne günahı vardı. 40 yıldır Kürtleri öldürüyorlar. Artık HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Bizler de buradaki eylemimizi asla ama asla sonlandırmayacağız. Sonuna kadar bu HDP ve PKK ile mücadelemizi vereceğiz. PKK'ya karşı olan herkesi de çadıra davet ediyoruz. Gelsinler bizlere destek versinler ki HDP ve PKK'nın iç yüzünü herkes görsün" diye konuştu.