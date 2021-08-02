Evlat nöbetindeki ailelerden 700. gün açıklaması

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 700'üncü güne ulaşırken, aileler HDP il binası önünde ellerinde bayraklarla basın açıklaması yaptı.

Aileler adına basın açıklamasını okuyan baba Celil Begdaş, eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ve basın mensuplarına teşekkür ettiğini söyledi.

“Bize destek veren herkesten Allah razı olsun”

HDP önünde 700 günü geride bıraktıklarını belirten Begdaş, "700 gündür bu kapıdayız ve bizlere sorarsanız 70 sene gibi geliyor bize ve çok acı bir durumdur yaşadıklarımız. En son 3 çocuğumuzu aldık. PKK'nın kucağına değil, annelerinin kucağına döndüler. Anne ve babalar olarak 700 gündür bu kapıdayız. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Yağmur çamur, yaz kış demeden bu kapıdayız. Onlar kapılarını ve kepenklerini kapatıp gittiler. Bizlerin haklı olduğunu bildikleri için bizlerden kaçtılar. Haklı olarak da evlatlarımızı istiyoruz. Ayrıca nöbetimizin 2 yılını bitireceğimiz 3 Eylül'de bütün dünya ve Türkiye'yi bizlere dayanışmada bulunması için buraya HDP il binası önüne bekliyoruz“ dedi.

“Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Evladının yolunu gözlediğini ifade eden Anne Mevlüde Üçdağ da, "Tüm Türkiye'yi eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül'de buraya bekliyoruz. Herkes feryadımızı duysun, taşın altına elini koysun. Evlatlarımızı geri versinler. Çocuklarımıza da artık korkmayın. Anneleriniz gibi cesur olun. Burada sizler için nöbet tutuyoruz. Hiçbir çocuğumuz dağda kalmasın. Mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından aileler, ‘Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir' sloganları attıktan sonra basın açıklamasını sonlandırarak nöbetlerine kaldıkları yerden devam etti.