Evlat nöbetindeki ailelerden CHP ile HDP'nin el sıkışmasına tepki

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile HDP'nin el sıkışmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 298 gündür kararlılıkla sürüyor. Ailelerden Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, aileler adına HDP-PKK ve CHP'den evlatlarını isteyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Ramazan ayında da evlat mücadelesini kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Aydın, "Biz, Diyarbakır aileleri olarak evlatlarımızı istiyoruz. Maalesef HDP yöneticileri, bize açıklama yapmadan kaçtılar. Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP'dir. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Seçimler yaklaştı, CHP'ye aileler olarak o kadar seslendik, maalesef bir gün ziyaretimize gelmediler, acımızı paylaşmadılar. Duyduk ki CHP, terörün partisi olan HDP ile el sıkıştı. Birlikte terör ittifakı kurdular" dedi.

"Biz burada acılı aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz" diyen Aydın, "Senin evladın varsa bir saat gelmese ne yaparsın? Ben bundan eminim ki kıyameti kopartırsın. Evlatlarımız bağrımızdan kopartılarak HDP tarafından terör örgütüne atıldı. Madem Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi destekliyorsunuz, birlikte seçime gidiyorsunuz, o zaman biz çocuklarımızı sizden de istiyoruz. Evlatlarımızı getirin" diye konuştu.

HDP'nin aday çıkartmadan Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, Kandil'in kendi adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu kabul ettiğini ileri süren Aydın, "Kandil seni kırmaz. Bir açıklama yap da çocuklarımızı serbest bıraksınlar. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Kendi evlatlarınıza sahip çıkın. Biz evlatlarımızı kaybettik, en azından siz kaybetmeyin. Sizin evlatlarınız CHP'ye girerse bir daha çıkmaz, gözünü Kandil'de açar" şeklinde konuştu.