Evlat nöbetindeki ailelerden Twitter'ın hesaplarını kapatmasına tepki

Aileler duruma tepki göstererek, sosyal medya platformunun Türkiye'ye çifte standart uyguladığını belirti.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 525'nci gününde de devam ediyor. Eylemlerine devam eden aileler seslerini daha geniş kitlelere duyurmak isterken Twitter, Diyarbakır anneleri adına açılan hesabı kapattı. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini, Avrupa'nın çifte standart uyguladığını ifade ederek tepki gösterdi.

"Avrupa, çifte standart uyguluyor"

Eyleminin ilk günden beri Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, "Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onlarında hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor" dedi.