Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 962'nci gününde

gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 962. gününe girdi. Kütahya'dan gelip oturma eylemini sürdüren anne Hatice Levent, kızının Bitlis'te üniversite okuduğu dönemde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Kızı için geldiğini, kızını almadan gitmeyeceğini aktaran Levent, "Kızım, eğer beni görüyorsan kaç gel. Senin yollarında hasta oldum. Bayramlar zindan oldu. Arkadaşlarınızla el ele tutuşarak gelin, mağaralar sizin yeriniz değil. Kendi evlatlarını götürsünler, eliniz kalem tutuyordu, silah verdiler vicdansızlar. Ne olur gel, insan ve kadın hakları diyorlar. Mağalar mı sizin hakkınız? Her gün ağlıyoruz. Ne olur hepiniz dönün, gelin" dedi.