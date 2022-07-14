Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 45'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 45'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 45'inci gününe girdi. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Anne Bedriye Uslu ise, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti. Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, "Oğlum sabah okula gitti daha da gelmedi, Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. 25 bayramdır oğlum benim yanımda değil. Eğer beni duyuyorsan 3 tane işitme engelli kardeşin var, baban ve ben hastayız eve dön yeter. Sen orada ölsen de kimse yardım etmez, evinize dönün bu dava boştur, ölmeden önce seni göreyim başını dizime koyarak seni seveyim. Devletimiz güçlüdür, Allah kimseyi yurtsuz, bayraksız ve devletsiz bırakmasın” dedi.