Evlat nöbetindeki anne 8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde kurdukları çadırda evlat direnişi bin 296 gündür aralıksız sürüyor.

Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için evlat nöbetine teslim olmayana kadar devam edeceğini söyledi.

Evladından 2015 tarihinden bu yana haber alamadığını ileri süren Üçdağ, “Oğlumu 1 Haziran 2015 tarihinde zalimler benim elimden koparıp götürdü. Oğlumdan o günden bu yana hiçbir haber alamadım. Oğlumun ölüm haberini verdiler. Ama ben hiç inanmadım. Oğlumun yaşadığını anne hissiyatıyla biliyor ve inanıyorum. Oğlumu kaybettiğim gün dünya başıma yıkılmıştı. Ama eminim ki oğlum yaşıyor. Onların (HDP'liler) çocuğu 2 dakika kaybolsa kıyameti koparırlar. Ama benim çocuğumun üzerine rant oynadılar. Pis kanlı ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlum gel artık devletimize teslim ol. Bunu iyi bil ki devletimiz güçlüdür, affedicidir” dedi.