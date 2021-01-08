Evlat nöbetindeki anne, gözyaşları içinde kızına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, gözyaşları içinde kızına geri gelmesi çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 494'üncü gününe girdi. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, 494 gündür eylemde olduğunu kaydederek eyleminde kararlılık vurgusu yaptı. 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını aktaran anne Sancar, "Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan çık gel. Kızım artık sensiz dayanamıyoruz, sensiz yapamıyoruz. Biz hepimiz seni bekliyoruz. Seni özledik, senin kokunu özledik. Her yerde senin eksikliğin var kızım. Artık dayanacak gücüm kalmadı, gel kızım" diyerek göz yaşlarına boğuldu.