Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent: "Bayram bizim neyimize"

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 323'üncü gününde kararlılıkla devam ediyor.

Kızı Fadime'nin 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hatice Levent, evladı için Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine devam ettiğini ifade etti.

"Bayram bizim neyimize"

Fadime'nin Bitlis'te üniversite öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Levent, "Benim kızımı 2014 yılında Bitlis'ten kaçırdılar. Üniversite 2. sınıf öğrencisiydi. Benim kızım ne yaptı da kandırıp dağa kaçırdılar? Kızımı serbest bırakın. Yeter artık, 9 senedir kızım Fadime'nin peşindeyim. Ağzımdan bu can çıkmayana kadar kızımı aramaya devam edeceğim. Bayram bizim neyimize? Bayram değil sanki zindan. 9 sene bayram gördük ama anladım ki kızım olmadan o bayramın tadı yok. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Anne ve babalar olarak bu çadırda gözümüzün yaşı sel oldu. Bizim yavrularımızı bırakın" dedi.