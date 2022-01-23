Evlat nöbetindeki anne: “HDP'ye inanmayın, PKK'ya kanmayın, kaçıp gelin burada güçlü devletimiz var”

gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 876. gününde de sürüyor. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri evladını aradığını ifade eden anne Ayten Elhaman, evladına "teslim ol" çağrısı yaptı. 3 yıldır HDP il binası önünde olduklarını hatırlatan Elhaman, "5 yıl oldu evladıma hasretim, kokusuna ve sesine hasret kaldım. HDP'li cani ve katiller bizden ne istiyor? HDP çocukları alıp Kandil'e götürüyor, onlar da Amerika'nın askeri yapıyor. Benim çocuğumdan ne istediler, HDP ve PKK birdir bunu bilsinler. Bütün gençlere sesleniyorum, HDP'ye inanmayın, PKK'ya kanmayın, kaçıp gelin burada güçlü devletimiz var. Oğlum Bayram, sen gelmeyene kadar biz, burayı terk etmeyeceğiz. Bu çadırda ben ve baban hasretle bekliyoruz. Bak seni kandırıp dağda ölüme götürmüşler, burada da babana yolda pusu kurdular, babanın kolunu kırdılar. Onların katil olduklarını bir daha gör. Orada sana, burada bize işkence ediyor. Kaçıp gel, seni kandırıp götürdüler. Siyasetle bir alakan yok" dedi.