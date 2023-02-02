Evlat nöbetindeki anne kızına seslendi: "Ölmeden seni görmek, allı duvaklı gelin etmek istiyorum"

Hatice Levent kızına seslenerek, "Ölmeden seni görmek, allı duvaklı gelin etmek istiyorum" dedi.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 249'uncu gününde sürüyor. 9 yıl önce kızı Fadime'nin terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını ileri süren anne Hatice Levent, kızını almayana kadar evlat nöbetinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Kızını almadan gitmeyeceğini ifade eden anne Levent, "Kızım eğer beni görüyorsan kaç gel. Şeker hastasıyım ben ölmeden seni görmek istiyorum. Seni allı duvaklı gelin etmek istiyorum. O vicdansızların yanında o mağaralarda ne yapıyorsun? Siz oralara ait değilsiniz, kendi çocuklarını götürsünler, ne olur dön gel seni çok özledim. O vicdansızların elinden hepiniz kurtulup devlete sığının, ceza yok" dedi.