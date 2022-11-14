Evlat nöbetindeki anne: “Oğlumun peşini bırakmayacağım”

3 Eylül 2019 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP il binası önünde oturma eylemini başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 169'uncu günde.

Kars'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı'yı almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti.

9 sene önce oğlunun terör örgütü PKK tarafından Van'dan HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren Taşçı, “4 senedir oğlumu HDP il binasının önünde bekliyorum. Ondan önce de Dağkapı'da oturma eylemi yapıyordum. 9 senedir oğlum dağa kaçırılmış. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Eğer beni görüp ve duyuyorsan korkma, gel devletimize teslim ol. Korkulacak hiçbir şey yok. Gel bak ailen seni özlemiş. Devlet kucağını açmış. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. HDP il binasının önünde seni bekliyorum. Orada eline aldığın silahı bırakıp gel burada öğretmen, memur, polis ol. Ben oğlumu HDP'den istiyorum” dedi.