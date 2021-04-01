Evlat nöbetindeki anneden dağa kaçırılan oğluna çağrı: "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, orada kardeş kardeşi öldürüyor"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 577'nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki bir anne, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, orada kardeş kardeşi öldürüyor" diyerek oğluna seslendi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 577'nci gününde de devam ediyor. Terör örgütünün baskılarına rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Güzide Demir, 16 yaşında HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Aziz için eyleme katıldığını belirterek, oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Anne Demir, "Ben oğlum Aziz için 2 yıla yakındır HDP il binası önünde eylemdeyim. Benim oğlumu 2015 yılında evden çıktıktan sonra dağa götürdüler ve 6 yıldır ondan haber alamıyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum ve bunun için burada eylemimi sürdüreceğim. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum ceza yok, bak ben 2 yıla yakındır burada senin için nöbet tutuyorum sen neredeysen gel eve, oğlum gel eve orası senin yerin değil ve orada kardeş kardeşi öldürüyorlar gel eve" dedi.