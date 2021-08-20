Evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 718'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 718. gününde de devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek 718 gündür evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

“HDP çocuklarımızı kandırdı dağa götürüp Kandil'e teslim etti”

Eylemlerinde kararlı olduğunu ve oğlunu almadan gitmeyeceğinin altını çizen anne Nilifırka, “Eylemimiz 2 yıl bitmesine çok az bir süre kaldı ve 3'üncü yılına girecek. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak bütün çocuklar dağdan gelinceye kadar burada olacağız. Eylemimizde kararlıyız ve hiç bir yere gitmiyoruz. Çünkü biz doğru adresteyiz ve HDP olmasaydı hiçbir çocuk dağa gitmezdi. HDP çocuklarımızı kandırdı dağa götürüp kandile teslim etti” dedi.

Oğluna çağrıda da bulunan anne Nilifırka, oğluna teslim olmasını ve güvenlik güçlerine sığınmasını istedi.