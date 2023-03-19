Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: “Oğlum, yeter ki sesini duyayım”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi kentteki sağanak yağışa rağmen bin 293'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Faruk'un 10 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Rahime Taşçı, oğlu gelene kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulunan Taşçı, “Kars'tan Diyarbakır'a oğlum için evlat nöbetine katıldım. 10 senedir oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. Oğlum bak 4 senedir burada oturma eylemi yapmaktayım. Yeter ki sesini duyuyayım, bir telefon aç. Kardeşin Damla için de olsa bizi ara. Fırsatını bulduğun an kaç gel. Devletimize, polisimize teslim ol. Sen gelene kadar ben buradan bir yere ayrılmayacağım. 10 senedir seni ne görüyorum ne de duyuyorum. Ölü müsün sağ mısın onu da bilmiyorum” dedi.