Evlat nöbetindeki anneden oğluna ‘teslim ol' çağrısı

3 Eylül 2019 yılında HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 168 gündür devam ediyor. Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almadan bir yere gitmeyeceğinde kararlı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlığı binasının önünde oturma eylemini sürdüren anne Zeliha Eslek, oğlu İsa'nın 6 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını ileri sürdü.

Oğluna ‘teslim ol' çağrısında bulunan Eslek, “Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Diyarbakır'a evlat nöbeti için geldim. Oğlum 6 yıl önce PKK tarafından kaçırıldı. Devletimizin istihbaratıyla, oğlum şu anda Suriye'de. Oğluma buradan sesleniyorum. Eğer beni görüp duyuyor ise oğlum bak 38 aile evladına kavuştu. Sen de devletimize teslim ol. Hayattaysan bize bir haber ver. En azından yaşadığını bilelim. Ailen olarak seni çok özledik. Bak burası özgürlüktür. Teslim olsanız ceza uygulanmayacak. Orası bir cehennem yeridir. Sana göre değil” dedi.