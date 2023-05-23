İhlas Haber Ajansı

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Evlat Nöbetindeki anneden PKK'ya serzeniş

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.


3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde evlat nöbeti bin 359'uncu gününde de kararlılıkla devam ediyor. Oğlunun 9 yıl önce HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini belirten anne Zeliha Yaşar, "4 yıldır burada bekliyoruz, eğer oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan gel kendi devletine teslim ol, bizim devletimiz çok güçlü bir devlettir. Sizi orada kandırıyorlar hapis, ceza yok gelin teslim olun, devletimizde sizi, bize teslim ediyor. Siz gelmeden biz asla bir yere gitmiyoruz bu çadırda nöbete devam edeceğiz. 8 yıldır ne bayramımız var, ne seyranımız. Buradan PKK'ya sesleniyorum; eğer sizin dininiz, imanınız varsa bizim çocuklarımızı bırakın gelsin yeter" dedi.

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