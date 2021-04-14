Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürek dağladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 590'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 590'ıncı gününde de devam ediyor. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğu Bayram Elhaman'ı işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Ayten Elhaman, ''HDP inşallah kapatılır, gençleri kandırıp dağa götürüyorlar, PKK'ya satıyor. Ben buradan evladıma sesleniyorum, beni dinliyor ve duyuyorsan kaç gel. Burada güçlü bir devletimiz var, Cumhurbaşkanımız gençler dönerse hiçbir ceza yok diyor. Oğlum gel ben seni burada bekliyorum, mücadeleme devam edeceğim. Son nefesime kadar seni almadan gitmeyeceğim. Onlara inanma onlar seni Amerika askeri yapıyor, gel buraya ben seni bekliyorum. Bizi hep başka yerlere yönlendiriyorlardı, oğlunu burada arama başka yerlere yönlendiriyorlardı. İnşallah ben evladımı HDP ve PKK'dan alacağım. Onların yalanını ortaya çıkar oğlum gel, sana öldü diyorlar, evladım gelecek inşallah, buradan gençlere de sesleniyorum, HDP'ye inanmayın, bir kapısı meclise bir kapısı kandile açılıyor. Hiçbir genç inanmasın kaçıp gelsinler, bir gün bile ceza yok” dedi.