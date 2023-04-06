Evlat nöbetindeki Aydan Arslan: “Evladımı almadan hiçbir yere ayrılmayacağım”

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 312 gündür devam ediyor.

Kızı Aysun'un Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Aydan Arslan, evladını almadan bir yere ayrılmayacağını belirtti.

Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Arslan, “Kızım Diyarbakır'dan kandırılarak kaçırıldı. Biz burada 4 senedir oturma eylemi yapıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Vicdansızılar 8 senedir evladımı benden koparmış. Buradaki oturma eylemimde kararlıyım. Evladımı almadan hiçbir yere ayrılmayacağım. Aysun eğer beni görüyorsan geri dön. Korkmayın, güvenlik güçlerine teslim olun” dedi.