Evlat nöbetindeki babadan oğluna ‘teslim ol' çağrısı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 841'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 841'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu.

“Bu zalimlere yem etmeyeceğim çocuğumu”

841 gündür eylemlerine devam ettiklerini hatırlatan baba Demir, çocuklarını almadan kaldıkları çadırdan kalkmayacaklarını belirterek, “Benim oğlumun yeni bir fotoğrafı çıktı ortaya ve Allah kimsenin başına getirmesin. Bu PKK çocuklarımızı bizden alıp dağa mahkum ettiler. Bu zalimler her şey başımıza getirdiler. Allah'ın izniyle biz çocuklarımızı onlardan alacağız. Öldüğünü söylemişlerdi, çok şükür ben biliyordum oğlum sağdır. Ama ben bu zalimlere yem etmeyeceğim çocuğumu” dedi.

“Son nefesime kadar ben senin peşini bırakmıyorum”

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan baba Demir, “Oğlum seni bana göstermiyorlar, son nefesime kadar ben senin peşini bırakmıyorum ve sende kaç gel devlete teslim ol. Ben senin fotoğrafına bakınca her gün ölüyorum” diye konuştu.