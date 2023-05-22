Evlat nöbetindeki Mevlüde Üçdağ: “Annelerin bu feryadı artık bitsin”

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını HDP binasının önündeki çadırda bekleyişi bin 358 gündür aralıksız sürüyor. Evladı Ramazan'ın 1 Haziran 2015 tarihinde HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Mevlüde Üçdağ, çocuğunu alana kadar il binası önünden bir yere ayrılmayacağını söyledi.

Oturma eylemindeki amaçlarının tek sebebinin evlatları olduğunu dile getiren Üçdağ, “Benim oğlum 1 Haziran 2015 tarihinde maalesef HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Lice kırsalına gittiğimde oğlumun oy toplamaya gittiğini söylediler. O zaman HDP 8 milletvekili çıkarmıştı. Ama oğlumu geri vermediler. Oğlumun dağa gönderildiğini duyduğumda dünya başıma yıkılmıştı. HDP'yi aileler olarak kapattık, ama Yeşil Sol Parti ismiyle yine meclise girdiler. Oğlum artık yeter, içimizdeki ateşe yeter diyoruz. Biz buraya siyaset için gelmedik, sadece çocuklarımızı istiyoruz. Annelerin bu feryadı bitsin artık” dedi.

Kızı Hatun'dan 8 senedir haber alamayan Nihal Çiçek ise evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Çiçek, “8 senedir kızımı görmüyorum. Kızıma hasret kaldım. HDP artık çocuklarımız geri versin. Burada oturma eylemindeki anne ve babalar yazıktır. Çocuklarımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Pis ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Artık yeter, evlat hasretiyle tutuşuyoruz. Kızım artık gel, bu hasretimiz bitsin” diye konuştu.